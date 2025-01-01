GetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа integer. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Помещает значение свойства в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром, в случае успеха.

bool GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& value

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор свойства графика (из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

sub_window

[in] Номер подокна графика.

value

[in] Ссылка на переменную, принимающую значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение свойства графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается -1.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную value, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().