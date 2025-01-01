- ChartID
GetInteger
Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа integer. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
long GetInteger(
2. Помещает значение свойства в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром, в случае успеха.
bool GetInteger(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор свойства графика (из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
sub_window
[in] Номер подокна графика.
value
[in] Ссылка на переменную, принимающую значение запрашиваемого свойства.
Возвращаемое значение
Значение свойства графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается -1.
Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную value, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().