ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиGetInteger 

GetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа integer. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,          // идентификатор свойства
   int                          sub_window=0      // номер подокна
   ) const

2. Помещает значение свойства в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром, в случае успеха.

bool  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // идентификатор свойства
   int                          sub_window,     // номер подокна
   long&                        value           // ссылка на переменную
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор свойства графика (из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

sub_window

[in]  Номер подокна графика.

value

[in]  Ссылка на переменную, принимающую значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение свойства графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается -1.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную value, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().