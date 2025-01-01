文档部分
MQL5参考标准程序库价格图表GetInteger 

GetInteger

此函数返回相应的对象属性值。对象属性必须是整数类型。函数有两个变种。

1. 立即返回属性值。

long  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,          // 属性标识符
   int                          sub_window=0      // 子窗口号码
   ) const

2. 如果成功, 属性值置于指定的整数类型变量, 传递引用作为最后的参数。

bool  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // 属性标识符
   int                          sub_window,     // 子窗口号码
   long&                        value           // 此处我们得到属性值
   ) const

参数

prop_id

[输入]  属性标识符 (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER 枚举)。

sub_window

[输入]  图表子窗口号码。

value

[输入]  整数类型变量用于接收请求属性的值。

返回值

已分配到类实例中的图表属性值。如果无分配图表, 则返回 -1。

对于第二个函数变种, 如果该属性已赋值到变量, 则返回 true, 否则返回 false。为读取更多有关 出错信息 请调用 GetLastError()