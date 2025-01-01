DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosGetInteger 

GetInteger

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto devem ser do tipo integer. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

long  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,          // property identifier
   int                          sub_window=0      // subwindow number
   ) const

2. Se for bem sucedido, coloca o valor da propriedade para a variável específica do tipo integer, passados como referência no último parâmetro.

bool  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // property identifier
   int                          sub_window,     // subwindow number
   long&                        value           // here we get the property value
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador de propriedade (enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

sub_window

[in]  Número da sub-janela do gráfico.

value

[In] Variável do tipo integer que recebeu o valor da propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de propriedade do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver qualquer gráfico atribuído, ele retorna -1.

Para a segunda variante a função retornará verdadeira, se essa propriedade é mantida e o valor foi colocado na variável "value", caso contrário, retorna falsa. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().