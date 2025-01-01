DocumentaçãoSeções
Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela de determinado gráfico.

int  IndicatorsTotal(
   int   sub_win     // number of the subwindow
   );

Parâmetros

sub_win

[in]  Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela do gráfico principal.

Valor do Retorno

O número de indicadores na janela de determinado gráfico. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

A função permite uma busca através de todos os indicadores anexados ao gráfico. O número de todas as janelas do gráfico pode ser obtido a partir da propriedade CHART_WINDOWS_TOTAL usando a função GetInteger ().

Veja também

