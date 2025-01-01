DocumentaçãoSeções
ColorBackground 

ColorBackground (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorBackground" (cor de fundo do gráfico).

color  ColorBackground() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorBackground" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorBackground (Método Set)

Configura um novo valor para a propriedade "ColorBackground".

bool  ColorBackground(
   color  new_color      // new background color
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor de segundo plano (fundo).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.