Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosScaleFix 

ScaleFix (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ScaleFix" (escala fixa do gráfico ou não).

bool  ScaleFix() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ScaleFix" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

ScaleFix (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ScaleFix".

bool  ScaleFix(
   bool  scale_fix      // new value
   )

Parâmetros

scale_fix

[in]  O novo valor para a propriedade "ScaleFix".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.