ColorCandleBull (Método Get)

Obtém o valor da Propriedade "ColorCandleBull" (cor corpo do candle de alta)

color  ColorCandleBull() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorCandleBull" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorCandleBull (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorBarBull".

bool  ColorCandleBull(
   color  new_color      // new color for bull candle body
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor do corpo do candle de alta.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.