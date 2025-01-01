DocumentaçãoSeções
ColorLineAsk (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorLineAsk" (cor da linha Ask)

color  ColorLineAsk() const

Valor de retorno

Valor da Propriedade do gráfico "ColorChartLine", atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorLineAsk (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorBackground".

bool  ColorLineAsk(
   color  new_color      // new color for Ask line
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor para linha Ask.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.