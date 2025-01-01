ColorLineBid (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorLineBid" (cor da linha Bid)

color ColorLineBid() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do gráfico "ColorChartLine", atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorLineBid (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorLineBid".

bool ColorLineBid(

color new_color

)

Parâmetros

new_color

[in] Nova cor para linha Bid.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.