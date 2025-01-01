Scale (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Scale".

int Scale() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Scale" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

Scale (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "Scale".

bool Scale(

int scale

)

Parâmetros

scale

[in] O novo valor para a propriedade "Scale".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.