ScalePPB (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ScalePPB" (escala é "ponto por barra" ou não).

bool  ScalePPB() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do objeto "ScalePPB", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

ScalePPB (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ScalePPB".

bool  ScalePPB(
   bool  scale_ppb      // new flag value
   )

Parâmetros

scale_ppb

[in]  O novo valor para a propriedade "ScalePPB".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.