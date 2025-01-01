DocumentaçãoSeções
ColorChartLine (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorChartLine" (cor de gráfico de linhas e candles Doji)

color  ColorChartLine() const

Valor de retorno

Valor da Propriedade do gráfico "ColorChartLine", atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorChartLine (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorChartLine".

bool  ColorChartLine(
   color  new_color      // new color of the chart lines
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor das linhas de gráfico (candles Doji).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.