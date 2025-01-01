DocumentaçãoSeções
FixedMin 

FixedMin (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "FixedMin" (preço mínimo fixo).

double  FixedMin() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "FixedMin" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna EMPTY_VALUE.

FixedMin (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "FixedMin".

bool  FixedMax(
   double  min      // new fixed minimum
   )

Parâmetros

max

[in]  O novo valor para a propriedade "FixedMin".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.