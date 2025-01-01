DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosIndicatorsTotal 

Devuelve el número de indicadores aplicados a la ventana de gráfico especificada.

int  IndicatorsTotal(
   int   sub_win     // número de subventana
   );

Parámetros

sub_win

[in]  Número de subventana del gráfico. 0 significa la subventana del gráfico principal.

Valor devuelto

El número de indicadores en la ventana de gráfico especificada. Para obtener los detalles del error utilizar la función GetLastError().

Nota

La función permite la búsqueda a través de todos los indicadores adjuntados al gráfico. El número de ventanas del gráfico puede obtenerse a partir de la propiedad CHART_WINDOWS_TOTAL, por medio de la función GetInteger().

Ver también

IndicatorAdd(), IndicatorDelete(), IndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().