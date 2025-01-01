DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosIndicatorAdd 

IndicatorAdd

Adiciona um indicador com o manipulador especificado a uma janela de determinado gráfico.

bool  IndicatorAdd(
   int   sub_win         // number of the sub-window
   int   handle          // handle of the indicator
   );

Parâmetros

sub_win

[in]  O número de sub-janelas do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico. Se o número de uma janela que não existe for especificado, uma nova janela será criada.

handle

[in]  O manipulador do indicador.

Valor do Retorno

A função retorna verdadeira em caso de sucesso, caso contrário ela retorna falso. A fim de obter informações sobre o erro , chamar a função GetLastError().

Veja também

IndicatorDelete(), IndicatorsTotal(), IndicatorName().