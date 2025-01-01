WindowIsVisible

Obtém a visibilidade do flag da sub-janela de determinado gráfico.

bool WindowIsVisible(

int num

) const

Parâmetros

num

[in] Número de sub-janela (0 significa a janela base).

Valor de retorno

Retorna a visibilidade do flag na subjanela do gráfico especificado, atribuído à instância de gráfico. Se não houver nenhum gráfico atribuído, ele retorna falso.