DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorCandleBear 

ColorCandleBear (Get Method)

Obtém o valor da Propriedade "ColorCandleBear" (cor e corpo do candle de baixa)

color  ColorCandleBear() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorCandleBear" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorCandleBear (Set Method)

Sets new value for "ColorCandleBear" property.

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // new color for bear candle body
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor do corpo do candle de baixa.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.