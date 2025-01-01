DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorLineLast 

ColorLineLast (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorLineLast" (cor da linha de preço da última oferta)

color  ColorLineLast() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do gráfico "ColorLineLast", atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorLineLast (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorLineLast".

bool  ColorLineLast(
   color  new_color      // new color of the last deal price line
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor da linha de preço da última oferta.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.