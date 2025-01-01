- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
GetString
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
string GetString(
2. Se for bem sucedido, coloca o valor da propriedade para a variável específica do tipo string, passados como referência no último parâmetro.
|
bool GetString(
Parâmetros
prop_id
[in] Identificador de Propriedade (enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).
sub_window
[in] Número da sub-janela do gráfico.
value
[In] Variável do tipo string que recebeu o valor da propriedade solicitada.
Valor do Retorno
Valor de propriedade do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver qualquer gráfico atribuído, ele retorna "".
Para a segunda variante a função retornará verdadeira, se essa propriedade é mantida e o valor foi colocado na variável "value", caso contrário, retorna falsa. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().