GetString

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

string  GetString(
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING  prop_id      // property identifier
   ) const

2. Se for bem sucedido, coloca o valor da propriedade para a variável específica do tipo string, passados como referência no último parâmetro.

bool  GetString(
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING  prop_id,     // property identifier
   string&                     value        // here we get the property value
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador de Propriedade (enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).

sub_window

[in]  Número da sub-janela do gráfico.

value

[In] Variável do tipo string que recebeu o valor da propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de propriedade do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver qualquer gráfico atribuído, ele retorna "".

Para a segunda variante a função retornará verdadeira, se essa propriedade é mantida e o valor foi colocado na variável "value", caso contrário, retorna falsa. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().