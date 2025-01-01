DocumentaçãoSeções
AutoScroll (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "AutoScroll".

bool  AutoScroll() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "AutoScroll" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

AutoScroll (Método Set)

Configura um novo valor para a propriedade "AutoScroll".

bool  AutoScroll(
   bool  autoscroll      // new flag value
   )

Parâmetros

autoscroll

[in]  O novo valor para a propriedade "Autoscroll".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.