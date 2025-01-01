DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosMode 

Mode (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Mode" (barra, candle ou linha)

ENUM_CHART_MODE  Mode() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Mode" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna WRONG_VALUE.

Mode (Método Set)

Define um novo valor à propriedade "Mode" (barra, candle ou linha).

bool  Mode(
   ENUM_CHART_MODE  mode      // new chart mode
   )

Parâmetros

mode

[In] O modo gráfico (candle, barra ou linha) de enumeração ENUM_CHART_MODE.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.