ShiftSize (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ShiftSize" (em porcentagem).

double  ShiftSize() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ShiftSize" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna EMPTY_VALUE.

ShiftSize (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "Shift" (em porcentagem).

bool  ShiftSize(
   double  shift_size      // new property value
   )

Parâmetros

shift_size

[in]  O novo valor da propriedade "ShiftSize" (em porcentagem).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.