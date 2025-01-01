DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosFixedMax 

FixedMax (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "FixedMax" (preço máximo fixo)

double  FixedMax() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "FixedMax" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna EMPTY_VALUE.

FixedMax (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "FixedMax".

bool  FixedMax(
   double  max      // new fixed maximum
   )

Parâmetros

max

[in]  O novo valor para a propriedade "FixedMax".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.