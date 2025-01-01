ShowLineBid (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ShowLineBid".

bool ShowLineBid() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ShowLineBid" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum gráfico atribuído, ele retorna falso.

ShowLineBid (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ShowLineBid".

bool ShowLineBid(

bool show

)

Parâmetros

show

[in] O novo valor da propriedade "ShowLineBid".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.