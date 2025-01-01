DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosEventObjectCreate 

EventObjectCreate

Define um flag para enviar notificações de um evento da criação de novo objeto para todos os programas MQL5 num gráfico.

bool  EventObjectCreate(
   bool  flag      // flag
   )

Parâmetros

flag

[in]  O novo valor da flag.

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedida, falsa - se o flag não for alterado.