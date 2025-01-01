DocumentaçãoSeções
ScaleFix_11 (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ScaleFix_11" (escala da carta é de 1: 1, ou não).

bool  ScaleFix_11() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do objeto "ScaleFix_11", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

ScaleFix_11 (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ScaleFix_11".

bool  ScaleFix_11(
   string  scale_11      // new value
   )

Parâmetros

scale_11

[in]  O novo valor para a propriedade "ScaleFix_11".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.