Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosShowLastLine 

ShowLastLine (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ShowLastLine".

bool  ShowLastLine() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ShowLastLine" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum gráfico atribuído, ele retorna falso.

ShowLastLine (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ShowLastLine".

bool  ShowLastLine(
   bool  show      // new flag value
   )

Parâmetros

show

[in]  Novo valor da propriedade"ShowLastLine".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.