Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorBarUp 

ColorBarUp (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorBarUp" (cor para barras de alta, sua sombra e contorno do corpo do candle)

color  ColorBarUp() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorBarUp" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorBarUp (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorBarUp".

bool  ColorBarUp(
   color  new_color      // new color for bull bars
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor para barras de alta.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.