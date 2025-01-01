DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorStopLevels 

ColorStopLevels (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorStopLevels" (cor do SL e níveis TP)

color  ColorStopLevels() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do gráfico "ColorStopLevels", atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorStopLevels (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorStopLevels".

bool  ColorStopLevels(
   color  new_color      // new color of the SL and TP price levels
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor dos níveis de preços do Stop Loss e do Take Profit.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.