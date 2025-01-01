DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorBarDown 

ColorBarDown (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorBarDown" (cor para barras de baixa, sua sombra e contorno do corpo do candle).

color  ColorBarDown() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorBarDown" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorBarDown (Método Set)

Configura um novo valor para a propriedade "ColorBarDown".

bool  ColorBarDown(
   color  new_color      // new color for bear bars
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor para barras de baixa.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.