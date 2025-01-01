DocumentaçãoSeções
Altera símbolo e período do gráfico, atribuído à instância de classe.

bool  SetSymbolPeriod(
   const string     symbol_name,     // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe        // Period
   )

Parâmetros

symbol_name

[in]  Novo nome do símbolo. NULL significa o símbolo do gráfico corrente (para o expert anexado).

timeframe

[in]  Novo timeframe de gráfico (enumerador ENUM_TIMEFRAMES). 0 significa o timeframe corrente.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.