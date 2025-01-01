DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosShowOHLC 

ShowOHLC (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ShowOHLC".

bool  ShowOHLC() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ShowOHLC" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

ShowOHLC (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ShowOHLC".

bool  ShowOHLC(
   bool  show      // new value
   )

Parâmetros

show

[in] O novo valor da propriedade "ShowOHLC".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.