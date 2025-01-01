DocumentaçãoSeções
Aplica um template específico ao gráfico.

bool  ApplyTemplate(
   const string  filename      // template file name
   )

Parâmetros

filename

[in]  nome de arquivo do template.

Valor de retorno

Verdadeiro se obteve êxito, falso se o template não for aplicado.