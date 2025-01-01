- Códigos de Retorno do Servidor de Negociação
- Avisos do Compilador
- Erros de Compilação
- Erros em Tempo de Execução
Erros em Tempo de Execução
GetLastError() é a função que retorna o código do último erro que está armazenado na variável predefinida _LastError. Este valor pode ser redefinido para zero através da função ResetLastError().
|
Constante
|
Código
|
Descrição
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
A operação concluída com sucesso
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
Erro interno inesperado
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
Parâmetro errado ao chamar a função de sistema
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
Sem memória suficiente para executar a função de sistema
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
Sem memória suficiente para a realocação de string
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
String não inicializada
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
Data e/ou hora inválida
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
Total amount of elements in the array cannot exceed 2147483647
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
Ponteiro errado
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
Tipo errado de ponteiro
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
Função de sistema não é permitida para chamar
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
Recurso com este nome não foi encontrado em EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
O nome do recurso excede 63 caracteres
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
Durante cálculo de funções matemáticas ocorreu um estouro
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Excede a data de término do teste após chamar Sleep()
|
ERR_STOPPED
|
4022
|
Os testes foram interrompidos forçosamente de fora. Por exemplo, ao interromper a otimização, ao fechar a janela de teste visual ou ao parar o agente de teste
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
Tipo inválido
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
Manipulador inválido
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
Pool de objetos cheio
|
Gráficos
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
Identificador de gráfico (chart ID) errado
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
Gráfico não responde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
Gráfico não encontrado
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
Erro de abertura de gráfico
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
Falha ao alterar ativo e período de um gráfico
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
Falha ao criar timer
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
Erro criando telas (screenshots)
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
Erro navegando através de gráfico
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
Erro aplicando template
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
Erro adicionando um indicador no gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
Erro excluindo um indicador do gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
Indicador não encontrado no gráfico especificado
|
Objetos Gráficos
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
Erro trabalhando com um objeto gráfico
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
Objeto gráfico não foi encontrado
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
Não foi possível obter data correspondente ao valor
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
Não foi possível obter valor correspondente à data
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Ativo desconhecido
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Identificador de uma propriedade de ativo errado
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
Hora do último tick não é conhecida (sem ticks)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
Limite de símbolos selecionados em MarketWatch excedido
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
Índice de sessão incorreto ao chamar a função SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade
|
Acesso de Histórico
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
Histórico solicitado não encontrado
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
Identificador (ID) da propriedade de histórico errado
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
Esgotado o tempo de solicitação do histórico
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
Número de barras restrito pelas configurações do terminal
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
Erros múltiplos ao carregar o histórico
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
A matriz de recebimento é muito pequena para armazenar todos os dados solicitados
|
Variáveis Globais
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
Variável global do terminal cliente não foi encontrada
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
Não houve modificações de variáveis globais
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
Foi impossível abrir e ler o arquivo com os valores das variáveis globais
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
Foi impossível escrever o arquivo com os valores das variáveis globais
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
Envio de email falhou
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
Reprodução de som falhou
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
Identificador de propriedade do programa errado
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
Identificador de propriedade do terminal errado
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
Envio de arquivo via ftp falhou
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
Falha ao enviar uma notificação
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification()
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
Freqüência de envio de notificações em excesso
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
O servidor FTP não está especificado nos atributos de configuração
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
O login FTP não está especificado nos atributos de configuração
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
O ficheiro não existe
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
A ligação ao servidor FTP falhou
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
Não foi encontrado o diretório no servidor FTP para o upload do ficheiro
|
Buffers de Indicador Customizado
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
Índice de buffer de indicador errado
|
Propriedades de Indicador Customizado
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado
|
Conta
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
Identificador (ID) de propriedade da conta errado
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
Negociação via Expert Advisors proibida
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
Posição não encontrada
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
Ordem não encontrada
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
Operação (deal) não encontrada
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
Envio de solicitação de negociação falhou
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
Impossível calcular o valor do índice de negociação
|
Indicadores
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
Ativo desconhecido
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
Indicador não pode ser criado
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
Sem memória suficiente para adicionar o indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
Erro ao aplicar um indicador ao gráfico
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
Dado solicitado não encontrado
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
Manuseio de indicador errado
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
Numero errado de parâmetros ao criar um indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
Sem parâmetros ao criar um indicador
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
Índice errado de buffer do indicador solicitado
|
Profundidade de Mercado
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
Profundidade de Mercado não pode ser adicionado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
Profundidade de Mercado não pode ser removido
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado
|
Operações de Arquivo
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
Nome de arquivo inválido
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
Nome de arquivo longo demais
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
Erro de abertura de arquivo
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
Sem memória suficiente de cache para leitura
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
Erro excluindo arquivo
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
Handle de arquivo errado
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
O arquivo deve estar abertura para escrita
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
O arquivo deve estar aberto para leitura
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
O arquivo deve estar aberto como um texto
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
O arquivo deve estar aberto como CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
Erro de leitura de arquivo
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
Isto não é um arquivo, isto é um diretório
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
Arquivo inexistente
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
Arquivo não pode ser reescrito
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
Nome de diretório errado
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
Diretório inexistente
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
Isto é um arquivo, não um diretório
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
O diretório não pode ser removido
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou)
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
Falha ao escrever um recurso para um arquivo
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
Falha ao ler o próximo bloco de dados a partir do arquivo CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), porque atingido o final do arquivo
|
Conversão de String
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
Sem data na string
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
Data errada na string
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
Hora errada na string
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
Erro convertendo string em data
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
Sem memória suficiente para a string
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
O comprimento da string é menor que o esperado
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
Número grande demais, maior que ULONG_MAX
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
string de formato inválido
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
Parâmetro de tipo string defeituoso
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
Posição fora da string
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
0 adicionado ao final da string, uma operação inútil
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
Objeto de string defeituoso
|
Operações com Arrays
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente.
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
Um array de comprimento zero
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
Deve ser um array numérico
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
Deve ser um array unidimensional
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
Série de tempo (timeseries) não pode ser usada
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
Deve ser um array de tipo double
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
Deve ser um array de tipo float
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
Deve ser um array de tipo long
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
Deve ser um array de tipo int
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
Deve ser um array de tipo short
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
Deve ser um array de tipo char
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
Deve ser uma matriz do tipo cadeia de caracteres
|
Operações com OpenCL
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
Funções OpenCL não são suportados neste computador
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
Erro interno ocorreu ao executar OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
Handle de OpenCL inválido
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
Erro criando o contexto de OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
Falha ao criar um fila de execução em OpenCL
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
Erro ocorreu ao compilar um programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
Erro criando um kernel de OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
Erro ocorreu ao configurar parâmetrospara o kernel de OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
Erro em tempo de execução de programa de OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
Tamanho inválido do buffer de OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
Falha ao criar um buffer de OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
Excedido o número máximo de objetos OpenCL
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
Erro ao selecionar o dispositivo OpenCL
|
Trabalhar com bancos de dados
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
Erro interno no banco de dados
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
Identificador de banco de dados inválido
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Número máximo de objetos de banco de dados excedido
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
Erro ao conectar ao banco de dados
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
Erro de execução de consulta
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
Erro ao criar consulta
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
Não há mais dados de leitura
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
Erro ao passar para o próximo registro da consulta
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
Os dados para leitura dos resultados da consulta ainda não estão prontos
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
Erro de substituição automática de parâmetro na consulta SQL
|
Trabalhando com WebRequest()
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
URL inválido
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
Falha ao conectar com o URL especificado
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Tempo limite excedido
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
Falha na solicitação do HTTP
|
Trabalhando com uma rede (soquetes)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
Para a função foi passado um identificador de soquete inválido.
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Muitos soquetes abertos (máximo 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Erro ao conectar-se ao host remoto
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Erro ao enviar/receber dados do soquete
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Erro ao estabelecer uma conexão segura (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Não há dados sobre o certificado que protege a conexão.
|
Símbolos personalizados
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Deve ser especificado o símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Nome de símbolo personalizado incorreto. No nome do símbolo é possível utilizar apenas caracteres latinos sem pontuação, espaços e caracteres especiais (são permitidos ".", "_", "&" e "#"). Não é recomendado usar os caracteres <, >, :, ", /,\, |, ?, *.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Nome demasiado longo para o símbolo personalizado. O nome não pode exceder 32 caracteres tendo em conta o 0 final
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Caminho demasiado longo para o símbolo personalizado. A caminho não deve exceder 128 caracteres, tendo em conta "Custom\\", o nome do símbolo, separadores de grupos e o 0 final
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Já existe um caráter personalizado com esse nome
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Erro ao criar, excluir ou modificar o símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Tentativa de excluir um símbolo personalizado selecionado na Observação do mercado (Market Watch)
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Propriedade de símbolo personalizado incorreto
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Parâmetro errado ao definir propriedade do símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Parâmetro de cadeia muito longo ao definir propriedade do símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Array de ticks não sequenciada por tempo
|
Calendário econômico
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
Tamanho de array insuficiente para obter descrições de todos os valores
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Limite de tempo da solicitação excedido
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
País não encontrado
|
Working with databases
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Generic error
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite internal logic error
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Access denied
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Callback routine requested abort
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Database file locked
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Database table locked
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Insufficient memory for completing operation
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Attempt to write to readonly database
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Operation terminated by sqlite3_interrupt()
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Disk I/O error
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Database disk image corrupted
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Unknown operation code in sqlite3_file_control()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Insertion failed because database is full
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Unable to open the database file
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Database lock protocol error
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Internal use only
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Database schema changed
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
String or BLOB exceeds size limit
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Abort due to constraint violation
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Data type mismatch
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Library used incorrectly
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Uses OS features not supported on host
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Authorization denied
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Not used
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Bind parameter error, incorrect index
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
File opened that is not database file
|
Métodos matriciais e vetoriais
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Erro interno do subsistema de execução de matrizes/vetores
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
Matriz/vetor não inicializado
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
Tamanho de matrizes/vetores em operação inconsistente
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Tamanho da matriz/vetor incorreto
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Tipo de matriz/vetor inválido
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
Função não disponível para esta matriz/vetor
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
Matriz/vetor contém não-números (Nan/Inf)
|
Modelos ONNX
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
Erro interno do padrão ONNX
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
Erro de inicialização ONNX Runtime API
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
Propriedade ou valor não compatível com a linguagem MQL5
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
Erro ao iniciar a ONNX runtime API
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
Número inválido de parâmetros passados para OnnxRun
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Valor de parâmetro incorreto
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Tipo de parâmetro incorreto
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Tamanho de parâmetro incorreto
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
Dimensão do tensor não definida ou especificada incorretamente
|
65536
|
Erros definidos pelo usuário começam com este código
