ERR_SUCCESS 0 A operação concluída com sucesso

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 Erro interno inesperado

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 Parâmetro errado ao chamar a função de sistema

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 Sem memória suficiente para executar a função de sistema

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes

ERR_INVALID_ARRAY 4006 Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 Sem memória suficiente para a realocação de string

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 String não inicializada

ERR_INVALID_DATETIME 4010 Data e/ou hora inválida

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 Total amount of elements in the array cannot exceed 2147483647

ERR_INVALID_POINTER 4012 Ponteiro errado

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 Tipo errado de ponteiro

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 Função de sistema não é permitida para chamar

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 Os nomes do recurso dinâmico e do estático equivalem

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 Recurso com este nome não foi encontrado em EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 O nome do recurso excede 63 caracteres

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 Durante cálculo de funções matemáticas ocorreu um estouro

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Excede a data de término do teste após chamar Sleep()

ERR_STOPPED 4022 Os testes foram interrompidos forçosamente de fora. Por exemplo, ao interromper a otimização, ao fechar a janela de teste visual ou ao parar o agente de teste

ERR_INVALID_TYPE 4023 Tipo inválido

ERR_INVALID_HANDLE 4024 Manipulador inválido

ERR_TOO_MANY_OBJECTS 4025 Pool de objetos cheio

Gráficos

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 Identificador de gráfico (chart ID) errado

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 Gráfico não responde

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 Gráfico não encontrado

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 Erro de abertura de gráfico

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 Falha ao alterar ativo e período de um gráfico

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 Falha ao criar timer

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 Erro criando telas (screenshots)

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 Erro navegando através de gráfico

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 Erro aplicando template

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 Erro adicionando um indicador no gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 Erro excluindo um indicador do gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 Indicador não encontrado no gráfico especificado

Objetos Gráficos

ERR_OBJECT_ERROR 4201 Erro trabalhando com um objeto gráfico

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 Objeto gráfico não foi encontrado

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 Não foi possível obter data correspondente ao valor

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 Não foi possível obter valor correspondente à data

MarketInfo

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 Ativo desconhecido

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 Identificador de uma propriedade de ativo errado

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 Hora do último tick não é conhecida (sem ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 Limite de símbolos selecionados em MarketWatch excedido

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 Índice de sessão incorreto ao chamar a função SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Acesso de Histórico

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 Histórico solicitado não encontrado

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 Identificador (ID) da propriedade de histórico errado

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 Esgotado o tempo de solicitação do histórico

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 Número de barras restrito pelas configurações do terminal

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 Erros múltiplos ao carregar o histórico

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 A matriz de recebimento é muito pequena para armazenar todos os dados solicitados

Variáveis ​​Globais

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 Variável global do terminal cliente não foi encontrada

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 Não houve modificações de variáveis ​​globais

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 Foi impossível abrir e ler o arquivo com os valores das variáveis ​​globais

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 Foi impossível escrever o arquivo com os valores das variáveis ​​globais

ERR_MAIL_SEND_FAILED 4510 Envio de email falhou

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 Reprodução de som falhou

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 Identificador de propriedade do programa errado

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 Identificador de propriedade do terminal errado

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 Envio de arquivo via ftp falhou

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 Falha ao enviar uma notificação

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification()

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 Freqüência de envio de notificações em excesso

ERR_FTP_NOSERVER 4519 O servidor FTP não está especificado nos atributos de configuração

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 O login FTP não está especificado nos atributos de configuração

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 O ficheiro não existe

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 A ligação ao servidor FTP falhou

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 Não foi encontrado o diretório no servidor FTP para o upload do ficheiro

Buffers de Indicador Customizado

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 Índice de buffer de indicador errado

Propriedades de Indicador Customizado

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado

Conta

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 Identificador (ID) de propriedade da conta errado

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado

ERR_TRADE_DISABLED 4752 Negociação via Expert Advisors proibida

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 Posição não encontrada

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 Ordem não encontrada

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 Operação (deal) não encontrada

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 Envio de solicitação de negociação falhou

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 Impossível calcular o valor do índice de negociação

Indicadores

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 Ativo desconhecido

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 Indicador não pode ser criado

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 Sem memória suficiente para adicionar o indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 Erro ao aplicar um indicador ao gráfico

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 Dado solicitado não encontrado

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 Manuseio de indicador errado

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 Numero errado de parâmetros ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 Sem parâmetros ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 Índice errado de buffer do indicador solicitado

Profundidade de Mercado

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 Profundidade de Mercado não pode ser adicionado

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 Profundidade de Mercado não pode ser removido

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado

Operações de Arquivo

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo

ERR_WRONG_FILENAME 5002 Nome de arquivo inválido

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 Nome de arquivo longo demais

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 Erro de abertura de arquivo

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 Sem memória suficiente de cache para leitura

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 Erro excluindo arquivo

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 Handle de arquivo errado

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 O arquivo deve estar abertura para escrita

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 O arquivo deve estar aberto para leitura

ERR_FILE_NOTBIN 5011 O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário

ERR_FILE_NOTTXT 5012 O arquivo deve estar aberto como um texto

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV

ERR_FILE_NOTCSV 5014 O arquivo deve estar aberto como CSV

ERR_FILE_READERROR 5015 Erro de leitura de arquivo

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 Isto não é um arquivo, isto é um diretório

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 Arquivo inexistente

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 Arquivo não pode ser reescrito

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 Nome de diretório errado

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 Diretório inexistente

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 Isto é um arquivo, não um diretório

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 O diretório não pode ser removido

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou)

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 Falha ao escrever um recurso para um arquivo

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 Falha ao ler o próximo bloco de dados a partir do arquivo CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), porque atingido o final do arquivo

Conversão de String

ERR_NO_STRING_DATE 5030 Sem data na string

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 Data errada na string

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 Hora errada na string

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 Erro convertendo string em data

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 Sem memória suficiente para a string

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 O comprimento da string é menor que o esperado

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 Número grande demais, maior que ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 string de formato inválido

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 Parâmetro de tipo string defeituoso

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 Posição fora da string

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 0 adicionado ao final da string, uma operação inútil

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 Objeto de string defeituoso

Operações com Arrays

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente.

ERR_SMALL_ARRAY 5052 Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 Um array de comprimento zero

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 Deve ser um array numérico

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 Deve ser um array unidimensional

ERR_SERIES_ARRAY 5056 Série de tempo (timeseries) não pode ser usada

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 Deve ser um array de tipo double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 Deve ser um array de tipo float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 Deve ser um array de tipo long

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 Deve ser um array de tipo int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 Deve ser um array de tipo short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 Deve ser um array de tipo char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 Deve ser uma matriz do tipo cadeia de caracteres

Operações com OpenCL

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 Funções OpenCL não são suportados neste computador

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 Erro interno ocorreu ao executar OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 Handle de OpenCL inválido

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 Erro criando o contexto de OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 Falha ao criar um fila de execução em OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 Erro ocorreu ao compilar um programa OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 5106 Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 Erro criando um kernel de OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 Erro ocorreu ao configurar parâmetrospara o kernel de OpenCL

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 Erro em tempo de execução de programa de OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 Tamanho inválido do buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 Falha ao criar um buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 Excedido o número máximo de objetos OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 Erro ao selecionar o dispositivo OpenCL

Trabalhar com bancos de dados

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 Erro interno no banco de dados

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 Identificador de banco de dados inválido

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 Número máximo de objetos de banco de dados excedido

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 Erro ao conectar ao banco de dados

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 Erro de execução de consulta

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 Erro ao criar consulta

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 Não há mais dados de leitura

ERR_DATABASE_STEP 5127 Erro ao passar para o próximo registro da consulta

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 Os dados para leitura dos resultados da consulta ainda não estão prontos

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 Erro de substituição automática de parâmetro na consulta SQL

Trabalhando com WebRequest()

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 URL inválido

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 Falha ao conectar com o URL especificado

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 Tempo limite excedido

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 Falha na solicitação do HTTP

Trabalhando com uma rede (soquetes)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 Para a função foi passado um identificador de soquete inválido.

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 Muitos soquetes abertos (máximo 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 Erro ao conectar-se ao host remoto

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 Erro ao enviar/receber dados do soquete

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 Erro ao estabelecer uma conexão segura (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 Não há dados sobre o certificado que protege a conexão.

Símbolos personalizados

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 Deve ser especificado o símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 Nome de símbolo personalizado incorreto. No nome do símbolo é possível utilizar apenas caracteres latinos sem pontuação, espaços e caracteres especiais (são permitidos ".", "_", "&" e "#"). Não é recomendado usar os caracteres <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 Nome demasiado longo para o símbolo personalizado. O nome não pode exceder 32 caracteres tendo em conta o 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 Caminho demasiado longo para o símbolo personalizado. A caminho não deve exceder 128 caracteres, tendo em conta "Custom\\", o nome do símbolo, separadores de grupos e o 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 Já existe um caráter personalizado com esse nome

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 Erro ao criar, excluir ou modificar o símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 Tentativa de excluir um símbolo personalizado selecionado na Observação do mercado (Market Watch)

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 Propriedade de símbolo personalizado incorreto

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 Parâmetro errado ao definir propriedade do símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 Parâmetro de cadeia muito longo ao definir propriedade do símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 Array de ticks não sequenciada por tempo

Calendário econômico

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 Tamanho de array insuficiente para obter descrições de todos os valores

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 Limite de tempo da solicitação excedido

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 País não encontrado

Métodos matriciais e vetoriais

ERR_MATRIX_INTERNAL 5700 Erro interno do subsistema de execução de matrizes/vetores

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED 5701 Matriz/vetor não inicializado

ERR_MATRIX_INCONSISTENT 5702 Tamanho de matrizes/vetores em operação inconsistente

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE 5703 Tamanho da matriz/vetor incorreto

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE 5704 Tipo de matriz/vetor inválido

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED 5705 Função não disponível para esta matriz/vetor

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN 5706 Matriz/vetor contém não-números (Nan/Inf)

Modelos ONNX

ERR_ONNX_INTERNAL 5800 Erro interno do padrão ONNX

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED 5801 Erro de inicialização ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED 5802 Propriedade ou valor não compatível com a linguagem MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED 5803 Erro ao iniciar a ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT 5804 Número inválido de parâmetros passados para OnnxRun

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER 5805 Valor de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE 5806 Tipo de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE 5807 Tamanho de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION 5808 Dimensão do tensor não definida ou especificada incorretamente