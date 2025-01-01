DocumentaçãoSeções
GetLastError() é a função que retorna o código do último erro que está armazenado na variável predefinida _LastError. Este valor pode ser redefinido para zero através da função ResetLastError().

Constante

Código

Descrição

ERR_SUCCESS

0

A operação concluída com sucesso

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Erro interno inesperado

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Parâmetro errado ao chamar a função de sistema

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Sem memória suficiente para executar a função de sistema

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Sem memória suficiente para a realocação de string

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

String não inicializada

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Data e/ou hora inválida

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

Total amount of elements in the array cannot exceed 2147483647

ERR_INVALID_POINTER

4012

Ponteiro errado

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Tipo errado de ponteiro

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Função de sistema não é permitida para chamar

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

Os nomes do recurso dinâmico e do estático equivalem

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Recurso com este nome não foi encontrado em EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

O nome do recurso excede 63 caracteres

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

Durante cálculo de funções matemáticas ocorreu um estouro

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Excede a data de término do teste após chamar Sleep()

ERR_STOPPED

4022

Os testes foram interrompidos forçosamente de fora. Por exemplo, ao interromper a otimização, ao fechar a janela de teste visual ou ao parar o agente de teste

ERR_INVALID_TYPE

4023

Tipo inválido

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Manipulador inválido

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Pool de objetos cheio

Gráficos

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Identificador de gráfico (chart ID) errado

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Gráfico não responde

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Gráfico não encontrado

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Erro de abertura de gráfico

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Falha ao alterar ativo e período de um gráfico

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Falha ao criar timer

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Erro criando telas (screenshots)

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Erro navegando através de gráfico

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Erro aplicando template

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Erro adicionando um indicador no gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Erro excluindo um indicador do gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Indicador não encontrado no gráfico especificado

Objetos Gráficos

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Erro trabalhando com um objeto gráfico

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

Objeto gráfico não foi encontrado

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Não foi possível obter data correspondente ao valor

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Não foi possível obter valor correspondente à data

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Ativo desconhecido

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Identificador de uma propriedade de ativo errado

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Hora do último tick não é conhecida (sem ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Limite de símbolos selecionados em MarketWatch excedido

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

Índice de sessão incorreto ao chamar a função SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Acesso de Histórico

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Histórico solicitado não encontrado

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Identificador (ID) da propriedade de histórico errado

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Esgotado o tempo de solicitação do histórico

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

Número de barras restrito pelas configurações do terminal

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Erros múltiplos ao carregar o histórico

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

A matriz de recebimento é muito pequena para armazenar todos os dados solicitados

Variáveis ​​Globais

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Variável global do terminal cliente não foi encontrada

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Não houve modificações de variáveis ​​globais

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Foi impossível abrir e ler o arquivo com os valores das variáveis ​​globais

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Foi impossível escrever o arquivo com os valores das variáveis ​​globais

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Envio de email falhou

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Reprodução de som falhou

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Identificador de propriedade do programa errado

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Identificador de propriedade do terminal errado

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Envio de arquivo via ftp falhou

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Falha ao enviar uma notificação

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification()

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Freqüência de envio de notificações em excesso

ERR_FTP_NOSERVER

4519

O servidor FTP não está especificado nos atributos de configuração

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

O login FTP não está especificado nos atributos de configuração

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

O ficheiro não existe

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

A ligação ao servidor FTP falhou

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

Não foi encontrado o diretório no servidor FTP para o upload do ficheiro

Buffers de Indicador Customizado

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Índice de buffer de indicador errado

Propriedades de Indicador Customizado

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado

Conta

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Identificador (ID) de propriedade da conta errado

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Negociação via Expert Advisors proibida

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Posição não encontrada

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Ordem não encontrada

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Operação (deal) não encontrada

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Envio de solicitação de negociação falhou

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Impossível calcular o valor do índice de negociação

Indicadores

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Ativo desconhecido

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

Indicador não pode ser criado

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Sem memória suficiente para adicionar o indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Erro ao aplicar um indicador ao gráfico

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Dado solicitado não encontrado

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Manuseio de indicador errado

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Numero errado de parâmetros ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Sem parâmetros ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Índice errado de buffer do indicador solicitado

Profundidade de Mercado

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Profundidade de Mercado não pode ser adicionado

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Profundidade de Mercado não pode ser removido

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado

Operações de Arquivo

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Nome de arquivo inválido

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Nome de arquivo longo demais

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Erro de abertura de arquivo

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Sem memória suficiente de cache para leitura

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Erro excluindo arquivo

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Handle de arquivo errado

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

O arquivo deve estar abertura para escrita

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

O arquivo deve estar aberto para leitura

ERR_FILE_NOTBIN

5011

O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário

ERR_FILE_NOTTXT

5012

O arquivo deve estar aberto como um texto

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV

ERR_FILE_NOTCSV

5014

O arquivo deve estar aberto como CSV

ERR_FILE_READERROR

5015

Erro de leitura de arquivo

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Isto não é um arquivo, isto é um diretório

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Arquivo inexistente

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Arquivo não pode ser reescrito

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Nome de diretório errado

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Diretório inexistente

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Isto é um arquivo, não um diretório

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

O diretório não pode ser removido

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Falha ao escrever um recurso para um arquivo

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Falha ao ler o próximo bloco de dados a partir do arquivo CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), porque atingido o final do arquivo

Conversão de String

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

Sem data na string

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Data errada na string

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Hora errada na string

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Erro convertendo string em data

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Sem memória suficiente para a string

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

O comprimento da string é menor que o esperado

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Número grande demais, maior que ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

string de formato inválido

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Parâmetro de tipo string defeituoso

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Posição fora da string

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

0 adicionado ao final da string, uma operação inútil

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Objeto de string defeituoso

Operações com Arrays

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente.

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Um array de comprimento zero

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Deve ser um array numérico

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Deve ser um array unidimensional

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Série de tempo (timeseries) não pode ser usada

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Deve ser um array de tipo double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Deve ser um array de tipo float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Deve ser um array de tipo long

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Deve ser um array de tipo int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Deve ser um array de tipo short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Deve ser um array de tipo char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Deve ser uma matriz do tipo cadeia de caracteres

Operações com OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

Funções OpenCL não são suportados neste computador

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Erro interno ocorreu ao executar OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Handle de OpenCL inválido

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Erro criando o contexto de OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Falha ao criar um fila de execução em OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Erro ocorreu ao compilar um programa OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Erro criando um kernel de OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Erro ocorreu ao configurar parâmetrospara o kernel de OpenCL

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Erro em tempo de execução de programa de OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Tamanho inválido do buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Falha ao criar um buffer de OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Excedido o número máximo de objetos OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Erro ao selecionar o dispositivo OpenCL

Trabalhar com bancos de dados

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Erro interno no banco de dados

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Identificador de banco de dados inválido

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Número máximo de objetos de banco de dados excedido

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Erro ao conectar ao banco de dados

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Erro de execução de consulta

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Erro ao criar consulta

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Não há mais dados de leitura

ERR_DATABASE_STEP

5127

Erro ao passar para o próximo registro da consulta

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

Os dados para leitura dos resultados da consulta ainda não estão prontos

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Erro de substituição automática de parâmetro na consulta SQL

Trabalhando com WebRequest()

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

URL inválido

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Falha ao conectar com o URL especificado

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Tempo limite excedido

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

Falha na solicitação do HTTP

Trabalhando com uma rede (soquetes)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

Para a função foi passado um identificador de soquete inválido.

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Muitos soquetes abertos (máximo 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Erro ao conectar-se ao host remoto

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Erro ao enviar/receber dados do soquete

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Erro ao estabelecer uma conexão segura (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Não há dados sobre o certificado que protege a conexão.

Símbolos personalizados

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Deve ser especificado o símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Nome de símbolo personalizado incorreto. No nome do símbolo é possível utilizar apenas caracteres latinos sem pontuação, espaços e caracteres especiais (são permitidos ".", "_", "&" e "#"). Não é recomendado usar os caracteres <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Nome demasiado longo para o símbolo personalizado. O nome não pode exceder 32 caracteres tendo em conta o 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Caminho demasiado longo para o símbolo personalizado. A caminho não deve exceder 128 caracteres, tendo em conta "Custom\\", o nome do símbolo, separadores de grupos e o 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Já existe um caráter personalizado com esse nome

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Erro ao criar, excluir ou modificar o símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Tentativa de excluir um símbolo personalizado selecionado na Observação do mercado (Market Watch)

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Propriedade de símbolo personalizado incorreto

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Parâmetro errado ao definir propriedade do símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Parâmetro de cadeia muito longo ao definir propriedade do símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Array de ticks não sequenciada por tempo

Calendário econômico

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

Tamanho de array insuficiente para obter descrições de todos os valores

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Limite de tempo da solicitação excedido

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

País não encontrado

Working with databases

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Generic error

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite internal logic error

ERR_DATABASE_PERM

5603

Access denied

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Callback routine requested abort

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Database file locked

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Database table locked

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Insufficient memory for completing operation

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Attempt to write to readonly database

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Operation terminated by sqlite3_interrupt()

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Disk I/O error

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Database disk image corrupted

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Unknown operation code in sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Insertion failed because database is full

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Unable to open the database file

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Database lock protocol error

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Internal use only

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Database schema changed

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

String or BLOB exceeds size limit

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Abort due to constraint violation

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Data type mismatch

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Library used incorrectly

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Uses OS features not supported on host

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Authorization denied

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Not used

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Bind parameter error, incorrect index

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

File opened that is not database file

Métodos matriciais e vetoriais

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Erro interno do subsistema de execução de matrizes/vetores

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

Matriz/vetor não inicializado

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

Tamanho de matrizes/vetores em operação inconsistente

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Tamanho da matriz/vetor incorreto

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Tipo de matriz/vetor inválido

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

Função não disponível para esta matriz/vetor

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

Matriz/vetor contém não-números (Nan/Inf)

Modelos ONNX

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

Erro interno do padrão ONNX

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

Erro de inicialização ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

Propriedade ou valor não compatível com a linguagem MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

Erro ao iniciar a ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

Número inválido de parâmetros passados para OnnxRun

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Valor de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Tipo de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Tamanho de parâmetro incorreto

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

Dimensão do tensor não definida ou especificada incorretamente

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Erros definidos pelo usuário começam com este código

