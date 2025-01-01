DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosSetDouble 

SetDouble

Define um novo valor para a propriedade do tipo double.

bool  SetDouble(
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // property identifier
   double                      value        // new value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador da propriedade do enumerador (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE).

value

[in]  O novo valor para a propriedade.

Valor de retorno

Verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade do tipo double não mudou.