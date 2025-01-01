SetDouble

Define um novo valor para a propriedade do tipo double.

bool SetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador da propriedade do enumerador (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE).

value

[in] O novo valor para a propriedade.

Valor de retorno

Verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade do tipo double não mudou.