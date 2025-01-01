DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos de preçosColorGrid 

ColorGrid (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "ColorGrid" (cor da grade)

color  ColorGrid() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "ColorBarDown" do gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver um gráfico atribuído, ele retorna CLR_NONE.

ColorGrid (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "ColorGrid".

bool  ColorGrid(
   color  new_color      // new grid color
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor da grade.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a cor não mudar.