MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTradeEventPositionOpened 

TradeEventPositionOpened

「注文を出す」イベントハンドラです。

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

戻り値

CExpert クラスメソッドは、何の操作も行わずに常に true を返します。