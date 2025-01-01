InitPhase

オブジェクト初期化の現在の段階を取得します。

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

戻り値

オブジェクト初期化の現在の段階

注意事項

オブジェクト初期化はいくつかの段階によって成り立ちます。

1. 初期化の開始

。 - 開始 - コンストラクタ終了の後

- 終了 - Init(...) メソッドの正常な終了の後

- 可能 - Init(...) メソッドの呼び出し

- 不可能 - ValidationSettings() メソッド及び他の初期化メソッドの呼び出し

2. パラメータの設定この段階では、指標の作成に使用される全てのオブジェクトのパラメータが設定される必要があります。

- 開始 - Init(...) メソッドの正常な終了の後

- 終了 - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後

- 可能 - Symbol(...) 及び Period(...) メソッドの呼び出し

- 不可能 - Init(...)、SetPriceSeries(...)、SetOtherSeries(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し

3. パラメータのチェック

- 開始 - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後

- 終了 - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後

- 可能 - Symbol(...)、 Period(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し

- 不可能 - 他の初期化メソッドの呼び出し

4. 初期化の終了

- 開始 - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後

- 不可能 - 初期化メソッドの呼び出し