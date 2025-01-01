- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
オブジェクト初期化の現在の段階を取得します。
|
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
戻り値
オブジェクト初期化の現在の段階
注意事項
オブジェクト初期化はいくつかの段階によって成り立ちます。
1. 初期化の開始
。 - 開始 - コンストラクタ終了の後
- 終了 - Init(...) メソッドの正常な終了の後
- 可能 - Init(...) メソッドの呼び出し
- 不可能 - ValidationSettings() メソッド及び他の初期化メソッドの呼び出し
2. パラメータの設定この段階では、指標の作成に使用される全てのオブジェクトのパラメータが設定される必要があります。
- 開始 - Init(...) メソッドの正常な終了の後
- 終了 - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後
- 可能 - Symbol(...) 及び Period(...) メソッドの呼び出し
- 不可能 - Init(...)、SetPriceSeries(...)、SetOtherSeries(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し
3. パラメータのチェック
- 開始 - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後
- 終了 - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後
- 可能 - Symbol(...)、 Period(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し
- 不可能 - 他の初期化メソッドの呼び出し
4. 初期化の終了
- 開始 - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後
- 不可能 - 初期化メソッドの呼び出し