ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseInitPhase 

InitPhase

オブジェクト初期化の現在の段階を取得します。

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

戻り値

オブジェクト初期化の現在の段階

注意事項

オブジェクト初期化はいくつかの段階によって成り立ちます。

1. 初期化の開始

。   - 開始              - コンストラクタ終了の後
  - 終了             - Init(...) メソッドの正常な終了の後
  - 可能          - Init(...) メソッドの呼び出し
  - 不可能    - ValidationSettings() メソッド及び他の初期化メソッドの呼び出し

2. パラメータの設定この段階では、指標の作成に使用される全てのオブジェクトのパラメータが設定される必要があります。

  - 開始             - Init(...) メソッドの正常な終了の後
  - 終了            - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後
  - 可能         - Symbol(...) 及び Period(...) メソッドの呼び出し
  - 不可能   - Init(...)SetPriceSeries(...)SetOtherSeries(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し

3. パラメータのチェック

  - 開始             - ValidationSettings() メソッドの正常な終了の後
  - 終了            - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後
  - 可能         - Symbol(...)Period(...) 及び InitIndicators(...) メソッドの呼び出し
  - 不可能   - 他の初期化メソッドの呼び出し

4. 初期化の終了

  - 開始             - InitIndicators(...) メソッドの正常な終了の後
  - 不可能    - 初期化メソッドの呼び出し