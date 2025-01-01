- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase は CExpert クラス及び全ての取引ストラテジークラスの基本クラスです。
説明
CExpertBase は全てのエキスパートアドバイザーオブジェクトに共通なデータとメソッドを提供します。
宣言
|
class CExpertBase : public CObject
タイトル
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
継承階層
CExpertBase
直接子孫
クラスメソッド
Public メソッド
|
初期化
|
|
virtual Init
|
クラスインスタンス初期化メソッド。
|
virtual ValidationSettings
|
設定をチェックします。
|
パラメータ
|
|
シンボルを設定します。
|
時間軸を設定します。
|
エキスパートアドバイザー IDを設定します。
|
指標と時系列
|
|
virtual SetPriceSeries
|
外部の時系列・価格列へのポインタを設定します。
|
virtual SetOtherSeries
|
外部の時系列（価格列以外）へのポインタを設定します。
|
virtual InitIndicators
|
指標と時系列を初期化します。
|
Protected データへのアクセス
|
|
オブジェクト初期化の現在の段階を取得します。
|
トレンドタイプを設定します。
|
使用される時系列のビットマスクを取得します。
|
「Every tick（ティックごと）」フラグを設定します。
|
時系列へのアクセス
|
|
「Open（始値）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「High（高値）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「Low（安値）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「Close（終値）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「Spread（スプレッド）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「Time （時刻）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「TickVolume（ティックボリューム）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
「RealVolume（実のボリューム）」時系列の要素をインデックスで取得します。
Protected メソッド
|
時系列の初期化
|
|
「Open（始値）」時系列の初期化メソッド。
|
「High（高値）」時系列の初期化メソッド。
|
「Low（安値）」時系列の初期化メソッド。
|
「Close（終値）」時系列の初期化メソッド。
|
「Spread（スプレッド）」時系列の初期化メソッド。
|
「Time （時刻）」時系列の初期化メソッド。
|
「TickVolume（ティックボリューム）」時系列の初期化メソッド。
|
「RealVolume（実のボリューム）」時系列の初期化メソッド。
|
サービスメソッド
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
価格レベル単位を取得します。
|
virtual StartIndex
|
分析される最初のバーのインデックスを取得します。
|
virtual CompareMagic
|
エキスパートアドバイザー ID を指定された値と比較します。