MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBase 

CExpertBase

CExpertBase は CExpert クラス及び全ての取引ストラテジークラスの基本クラスです。

説明

CExpertBase は全てのエキスパートアドバイザーオブジェクトに共通なデータとメソッドを提供します。

宣言

  class CExpertBase : public CObject

タイトル

  #include <Expert\ExpertBase.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

直接子孫

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

クラスメソッド

Public メソッド

初期化

 

virtual Init

クラスインスタンス初期化メソッド。

virtual ValidationSettings

設定をチェックします。

パラメータ

 

Symbol

シンボルを設定します。

Period

時間軸を設定します。

Magic

エキスパートアドバイザー IDを設定します。

指標と時系列

 

virtual SetPriceSeries

外部の時系列・価格列へのポインタを設定します。

virtual SetOtherSeries

外部の時系列（価格列以外）へのポインタを設定します。

virtual InitIndicators

指標と時系列を初期化します。

Protected データへのアクセス

 

InitPhase

オブジェクト初期化の現在の段階を取得します。

TrendType

トレンドタイプを設定します。

UsedSeries

使用される時系列のビットマスクを取得します。

EveryTick

「Every tick（ティックごと）」フラグを設定します。

時系列へのアクセス

 

Open

「Open（始値）」時系列の要素をインデックスで取得します。

High

「High（高値）」時系列の要素をインデックスで取得します。

Low

「Low（安値）」時系列の要素をインデックスで取得します。

Close

「Close（終値）」時系列の要素をインデックスで取得します。

Spread

「Spread（スプレッド）」時系列の要素をインデックスで取得します。

Time

「Time （時刻）」時系列の要素をインデックスで取得します。

TickVolume

「TickVolume（ティックボリューム）」時系列の要素をインデックスで取得します。

RealVolume

「RealVolume（実のボリューム）」時系列の要素をインデックスで取得します。

Protected メソッド

時系列の初期化

 

InitOpen

「Open（始値）」時系列の初期化メソッド。

InitHigh

「High（高値）」時系列の初期化メソッド。

InitLow

「Low（安値）」時系列の初期化メソッド。

InitClose

「Close（終値）」時系列の初期化メソッド。

InitSpread

「Spread（スプレッド）」時系列の初期化メソッド。

InitTime

「Time （時刻）」時系列の初期化メソッド。

InitTickVolume

「TickVolume（ティックボリューム）」時系列の初期化メソッド。

InitRealVolume

「RealVolume（実のボリューム）」時系列の初期化メソッド。

サービスメソッド

 

virtual PriceLevelUnit

価格レベル単位を取得します。

virtual StartIndex

分析される最初のバーのインデックスを取得します。

virtual CompareMagic

エキスパートアドバイザー ID を指定された値と比較します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare