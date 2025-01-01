//+------------------------------------------------------------------+

//| ショートリミット/ストップ注文を削除する |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrderShort()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}