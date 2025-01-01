ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertDeleteOrderShort 

DeleteOrderShort

売り逆指値/指値注文を削除します。

virtual bool  DeleteOrderShort()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

売り逆指値/指値注文を削除します（CTrade クラスオブジェクトの OrderDelete(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ショートリミット/ストップ注文を削除する                                    |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderShort()
 {
  return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
 }