取引ストラテジークラス
このセクションには、取引ストラテジーを作成とテストするクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
これらのクラスの使用は、取引ストラテジーの作成時に時間を節約します。
MQL5 標準ライブラリの取引ストラテジーに関連したファイルは、端末ディレクトリの Include\Expertフォルダ内に配置されています。
|
基本クラス
|
説明
|
全ての取引ストラテジークラスの基本クラス
|
エキスパートアドバイザーの基本クラス
|
売買シグナルの基本クラス
|
トレール注文の基本クラス
|
資金管理の基本クラス
|
売買シグナルクラス
|
説明
|
ＡＣオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
オーサムオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
ベアパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
ブルパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
CCI(コモディティチャンネルインデックス)指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
デマーカー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
2 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
エンベローブ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
フラクタル適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
時間によるシグナルフィルタのモジュール
|
MACD オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
パラボリックSAR指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
相対力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
相対活力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
ストキャスティックスー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
3 重指数平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
3 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
ウィリアムパーセントレンジ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール
|
トレール注文のクラス
|
説明
|
このクラスは、固定点に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。
|
このクラスは、移動平均指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。
|
スタブクラスで、トレール注文のアルゴリズムを使用しません。
|
このクラスは、パラボリック SAR 指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。
|
資金管理のクラス
|
説明
|
事前に定義された固定ロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス
|
事前に定義された固定証拠金での取引に基づくアルゴリズムを持つクラス
|
事前に定義されたリスクでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス
|
事前に定義された最小限のロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス
|
前の取引の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス