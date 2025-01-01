ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール 

取引ストラテジークラス

このセクションには、取引ストラテジーを作成とテストするクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

これらのクラスの使用は、取引ストラテジーの作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリの取引ストラテジーに関連したファイルは、端末ディレクトリの Include\Expertフォルダ内に配置されています。

基本クラス

説明

CExpertBase

全ての取引ストラテジークラスの基本クラス

CExpert

エキスパートアドバイザーの基本クラス

CExpertSignal

売買シグナルの基本クラス

CExpertTrailing

トレール注文の基本クラス

CExpertMoney

資金管理の基本クラス

売買シグナルクラス

説明

CSignalAC

ＡＣオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalAMA

適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalAO

オーサムオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalBearsPower

ベアパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalBullsPower

ブルパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalCCI

CCI(コモディティチャンネルインデックス)指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalDeM

デマーカー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalDEMA

2 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalEnvelopes

エンベローブ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalFrAMA

フラクタル適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalITF

時間によるシグナルフィルタのモジュール

CSignalMACD

MACD オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalMA

移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalSAR

パラボリックSAR指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalRSI

相対力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalRVI

相対活力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalStoch

ストキャスティックスー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalTRIX

3 重指数平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalTEMA

3 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

CSignalWPR

ウィリアムパーセントレンジ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

トレール注文のクラス

説明

CTrailingFixedPips

このクラスは、固定点に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。

CTrailingMA

このクラスは、移動平均指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。

CTrailingNone

スタブクラスで、トレール注文のアルゴリズムを使用しません。

CTrailingPSAR

このクラスは、パラボリック SAR 指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。

資金管理のクラス

説明

CMoneyFixedLot

事前に定義された固定ロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス

CMoneyFixedMargin

事前に定義された固定証拠金での取引に基づくアルゴリズムを持つクラス

CMoneyFixedRisk

事前に定義されたリスクでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス

CMoneyNone

事前に定義された最小限のロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス

CMoneySizeOptimized

前の取引の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラス

 