取引ストラテジークラス

このセクションには、取引ストラテジーを作成とテストするクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

これらのクラスの使用は、取引ストラテジーの作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリの取引ストラテジーに関連したファイルは、端末ディレクトリの Include\Expertフォルダ内に配置されています。

基本クラス 説明 CExpertBase 全ての取引ストラテジークラスの基本クラス CExpert エキスパートアドバイザーの基本クラス CExpertSignal 売買シグナルの基本クラス CExpertTrailing トレール注文の基本クラス CExpertMoney 資金管理の基本クラス

売買シグナルクラス 説明 CSignalAC ＡＣオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalAMA 適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalAO オーサムオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalBearsPower ベアパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalBullsPower ブルパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalCCI CCI(コモディティチャンネルインデックス)指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalDeM デマーカー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalDEMA 2 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalEnvelopes エンベローブ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalFrAMA フラクタル適応型移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalITF 時間によるシグナルフィルタのモジュール CSignalMACD MACD オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalMA 移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalSAR パラボリックSAR指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalRSI 相対力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalRVI 相対活力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalStoch ストキャスティックスー指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalTRIX 3 重指数平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalTEMA 3 重指数移動平均指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール CSignalWPR ウィリアムパーセントレンジ指標のマーケットモデルに基づいたシグナルモジュール

トレール注文のクラス 説明 CTrailingFixedPips このクラスは、固定点に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。 CTrailingMA このクラスは、移動平均指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。 CTrailingNone スタブクラスで、トレール注文のアルゴリズムを使用しません。 CTrailingPSAR このクラスは、パラボリック SAR 指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。