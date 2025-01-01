//+------------------------------------------------------------------+

//| トレイリング買いリミット/ストップ注文 |

//| 入力：delta - 価格変更 |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingOrderLong(double delta)

{

ulong ticket=m_order.Ticket();

double price =m_order.PriceOpen()-delta;

double sl =m_order.StopLoss()-delta;

double tp =m_order.TakeProfit()-delta;

//--- ロング注文の変更

return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));

}