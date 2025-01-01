ドキュメントセクション
TrailingOrderLong

買い逆指値/指値注文のパラメータを変更します。

virtual bool  TrailingOrderLong(
  double   delta   // デルタ（差）
  ）

パラメータ

delta

[in]  価格データ

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

買い逆指値/指値注文のパラメータを変更します（CTrade クラスオブジェクトの OrderModify(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| トレイリング買いリミット/ストップ注文                                   |
//| 入力：delta - 価格変更                                   |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderLong(double delta)
 {
  ulong  ticket=m_order.Ticket();
  double price =m_order.PriceOpen()-delta;
  double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
  double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- ロング注文の変更
  return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
 }