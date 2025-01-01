ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckReverse 

CheckReverse

未決済ポジションを反転する条件をチェックします。

virtual bool  CheckReverse()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ロング（CheckReverseLong()）及びショート（CheckReverseShort()）ポジションを反転する条件をチェックします。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジション反転をチェックする                                       |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
 {
  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
    {
    //--- ロングポジションの反転をチェックする
    if(CheckReverseLong()) return(true);
    }
  else
    //--- ショートポジションの反転をチェックする
    if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }