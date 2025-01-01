ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertNoWaitEvent 

NoWaitEvent

イベント待機フラグをリセットします。

void  NoWaitEvent(
  ENUM_TRADE_EVENTS    event        // フラグ
  ）

パラメータ

event

[in]  リセットするイベントのフラグ（ENUM_TRADE_EVENTS 列挙）

戻り値

なし

イベントフラグ

//--- 予期されたイベントのフラグ
enum ENUM_TRADE_EVENTS
 {
  TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // イベントが予期されない
  TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // 「注文を出す」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // 「ポジションボリュームの変更」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // 「ポジションのストップ注文の変更」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // 「ポジション決済」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,     // 「ストップ注文トリガ」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,     // 「未決注文を出す」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,     // 「未決注文変更」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,     // 「未決注文削除」イベントが予期されるフラグ
  TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100     // 「未決注文トリガ」イベントが予期されるフラグ
 };