ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertOnChartEventProcess 

OnChartEventProcess

OnChartEvent イベント続行のフラグを設定します。.

void  OnChartEventProcess(
  bool    value       // フラグ
  ）

パラメータ

value

[in] OnChartEvent イベント続行のフラグ

戻り値

なし

注意事項

フラグが true の場合は、OnChartEvent イベントが続行され、デフォルトでは、フラグが false に設定されます。