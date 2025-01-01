ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTradeEventOrderModified 

TradeEventOrderModified

「未決注文変更」イベントハンドラです。

virtual bool  TradeEventOrderModified()

戻り値

CExpert クラスメソッドは、何の操作も行わずに常に true を返します。