//+------------------------------------------------------------------+

//| ポジション決済と注文削除 |

//| 入力：決済ボリューム(ロット単位） |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result;

//--- 決済操作をチェックする

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}