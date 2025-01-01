ドキュメントセクション
DeinitTrailing

トレーリングオブジェクトを初期化解除します。

virtual void  DeinitTrailing()

戻り値

なし