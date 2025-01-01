//+------------------------------------------------------------------+

//| トレイルストップ/プロフィットショートポジション |

//| 入力：sl - 新しい決済逆指値 |

//| tp - 新しい決済指値 |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopShort(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}