ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertDeleteOrders 

DeleteOrders

全ての注文を削除します。

virtual bool  DeleteOrders()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

全ての注文を削除します。（DeleteOrder()

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| リミット/ストップ注文をすべて削除する                                     |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
 {
  bool result=false;
  int  total=OrdersTotal();
//---
  for(int i=total-1;i>=0;i--)
    {
    if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
       {
        if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
        result|=DeleteOrder();
       }
    }
//---
  return(result);
 }